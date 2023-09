Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan, „influencerița” autointitulata „Contesa digitala”, a postat imagini de la spital.Ana Morodan a fost principalul subiect de discuție saptamani la rand, dupa ce s-a urcat la volanul mașinii sub influența alcoolului și a altor substanțe și a avariat alte autoturisme. Dupa o scruta pauza…

- Ana Morodan a decis sa faca o schimbare de look radicala, așa ca, s-a lasat pe mainile hairstylist-ului și s-a vopsit. „Contesa digitala” a marturisit ca iși dorea sa faca aceasta schimbare nu pentru ca s-a saturat de blond, ci pentru ca vrea ca parul sa se regenereze.

- Substanța psihoactiva gasita in problemele biologice recoltate de la Ana Morodan, prinsa bauta si drogata la volan in luna martie, este Alprazolam, un sedativ hipnotic care afecteaza vigilenta si capacitatea soferilor de orientare in timp si spatiu.

- Ne aflam in plin sezon estival, iar romanii dornici de a petrece cateva zile de relaxare peste hotare iau cu asalt țari precum Bulgaria, Grecia, Italia. Pentru asta, insa, cei care pleaca cu mașina sunt nevoiți uneori sa stea la cozi infernale pentru a intra sau ieși din Romania. Iata cum vin autoritațile…

- Dupa succesului celei de-a 22-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania, care a strans peste 120.000 de spectatori in fața marilor ecrane din Cluj-Napoca, o parte dintre filmele TIFF vor putea fi urmarite in mai multe localitați din Romania, in proiecții outdoor și indoor.

- Ana Morodan revine la TV cu show-ul pe care il are la Antena Stars. Influencerul isi reia emisiunea REAla by Ana Morodan, cu un nou sezon incepand de sambata, 15 iulie, de la ora 21.00, potrivit tvmania.ro.Zilele trecute, Ana Morodan a publicat un clip cu imagini din noul sezon al emisiunii ei. „Contesa…

- Intermediarii care activeaza prin pietele din Romania au umflat nejustificat pretul pepenelui. Samsarii sunt cei care aduc pe tarabe lubenițele zemoase și aromate, la prețuri mai mari decat in Italia, de exemplu. Daca ne referim la pepenii de Dabuleni, trebuie sa stim ca ei pleaca la pretul de 1 leu/kg…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum și retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la frontiera.