- In timpul unei vizite la Baile Herculane, Ana Morodan a realizat ca stațiunea este lasata in mare parte in paragina, deși reprezinta o bogație a țarii noastre cu mii de ani de istorie. Astfel, influencerița a lansat un apel care autoritați pentru salvarea stațiunii balneare.

- Apple, producatorul iPhone, a anunțat, intr-un interviu catre Wall Street Journal, ca vor utiliza in viitor portul USB-C pentru electronice. Utilizarea acestei mufe va deveni obligatorie in Uniunea Europeana pentru toți producatorii de telefoane mobile din 2024. UE a decis ca acesta va fi utilizat in…

- Vremea buna din aceste zile este un cadou pentru pasionații de astronomie, care vor putea observa in cele mai bune condiții eclipsa parțiala de Soare care se va produce marți, 25 octombrie, la orele pranzului. La Galați, eclipsa va putea fi urmarita cu ajutorul instrumentelor optice de la Observatorul…

- Printre cadourile cele mai inedite primite de președintele Rusiei, Vladimir Putin, de ziua lui se numara și tractorul de la Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului. Este vorba de Minsk Tractor Works, mandria industriei din Belarus, cunoscuta pentru producția de tractoare inca din epoca sovietica.…

- Aproape 50 de milioane de pasari au fost sacrificate anul acesta din cauza epidemiei de gripa aviare, cea mai grava inregistrata pana acum in Europa, riscul fiind mare in continuare, din cauza persistenței virusului, explica Autoritatea Europeana pentru Siguranța Alimentara (EFSA), transmite agenția…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni gata sa se deplaseze in Ucraina si Rusia in aceasta saptamana pentru “a continua consultarile” vizand instituirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza AFP. “Acest razboi…

- Capitanul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, miercuri, in conferinta de presa premergatoare meciului cu West Ham, ca vicecampioana Romaniei nu a venit la Londra in vacanta. “Un meci greu, cu o echipa din cel mai puternic campionat. Nu am venit aici in vacanta, am venit sa facem un meci foarte…