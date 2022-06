Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan este una dintre cele mai iubite și apreciate influencerițe de la noi din țara. Cu aproape jumatate de milion de urmaritori pe rețelele de socializare, vedeta a reușit sa iși creeze o comunitate, cu care impartașește, in mod constant, tot ceea ce face. De curand, vedeta a marturisit ca are…

- Vedeta reality show-ului REAla, by Ana Morodan i-a surprins din nou pe telespectatori, de data aceasta cu o plimbare atipica. A renunțat la bolidurile de lux, nu a coborat nici la metrou, ci a preferat sa ajunga la destinație cu un tuk tuk, fiind extrem de entuziasmata. Vedeta le-a facut cu mana celorlalți…

- Recent lumea buna din Capitala a fost partașa unei noi premiere in lumea modei. Celebrul designer vestimentar Stephen Pelger a lansat o noua linie de colecție. Multa lume buna, covor roșu și „Contesa digitala” intr-o ținuta extravaganta. Ați citit bine! Ana Morodan, cunoscuta deja și de pe micul ecran,…

- Ozana Barabancea a simțit nevoia sa apeleze la o noua intervenție chirurgicala la nivelul stomacului, dupa ce și-a facut micșorare. Iata cu ce probleme s-a confruntat jurate de la „Te cunosc de undeva!” dupa prima operație.

- Dupa pandemie, Ozana Barabancea a suferit cea de-a doua intervenție la stomac. Prima data jurata de la „Te cunosc de undeva” și-a facut micșorare de stomac, iar a doua oara a ales sa iși puna inel gastric. Ozana Barabancea a luat decizia in anul 2017 sa se opereze la stomac, pentru ca iși dorea foarte…

- Ana Morodan a facut public faptul ca nu iși dorește sa aiba copii, dar paparazzii SpyNews.ro au surprins-o in ipostaze care demonstreaza ca se descurca farte bine in rolul de mama. „Contesa Digitala” pare a fi in elementul ei cu micuții prietenilor.

- Ana Morodan este una dintre cele mai sincere și reale vedete de la noi din țara. Recent, vedeta a marturisit ca are probleme de sanatate din cauza sanilor și se gandește sa apeleze la o intervenție chirurgicala.