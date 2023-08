Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan s-a schimbat complet! Vedeta a avut parte de o transformare radicala, in plin scandal in care este implicata. „Contesa digitala” s-a pozat și a urcat imaginile imediat pe internet, dar fanii nu au recunoscut-o. Cum arata acum Ana Morodan, dar și cum reușește sa se mențina mereu in forma.…

- Ana Morodan (38 de ani) a intrat la terapie, dupa ultimele evenimente dramatice din viața ei. In martie anul acesta, vedeta TV a fost prinsa de doua ori la volan sunt influența bauturilor alcoolice și a substanțelor interzise de catre polișiști. Ea a fost reținuta pentru 24 de ore, apoi plasata sub…

- Ana Morodan revine la TV cu show-ul pe care il are la Antena Stars. Influencerul isi reia emisiunea REAla by Ana Morodan, cu un nou sezon incepand de sambata, 15 iulie, de la ora 21.00, potrivit tvmania.ro.Zilele trecute, Ana Morodan a publicat un clip cu imagini din noul sezon al emisiunii ei. „Contesa…

- Mai mult de o treime dintre barbatii tineri din Germania considera 'acceptabila' violenta impotriva femeilor, reiese dintr-un studiu ale carui rezultate au fost apreciat ca 'socante' duminica de aparatori ai drepturilor omului, informeaza AFP.

- Decalogul unei relații reușite. Un cuplu sudat nu se intampla pur și simplu, ci are nevoie de timp, incredere și sinceritate. Momentele dificile sunt și ele inevitabile, insa cu tact din partea amandurora, relația se poate salva.

- Ana Morodan se intoarce la TV dupa problemele cu poliția, iar aceasta a facut primele declarații despre revenirea ei. „Contesa digitala” a fost prinsa de polițiști la sfarșitul lunii martie, in timp ce conducea fara permis și se afla sub influența alcooluluiDin cauza problemelor, emisiunea in care era…