Stiri pe aceeasi tema

- Ana Morodan are planuri pentru aceasta iarna! Din cauza ca nu ii plac temperaturile scazute „Contesa digitala” a decis sa petreaca sezonul rece departe de Romania, tocmai in Bali. Intr-un interviu acordat pentru Xtra Night Show, vedeta a cand va pleca spre destinația exotica, dar și ce planuiește sa…

- Cazul morții Alexandrei devine din ce in ce mai controversat. Colega de salon a tinerei din Botoșani, care a murit pe patul de spital, a facut delcarații șocante. Ea este cea care a luat parte la ultimele momente din viața Alexandrei, inainte sa se stinga din viața. Iata ce s-a intamplat, de fapt.

- La jumatatea lunii august, Puya a susținut un concert in timpul caruia a fost deranjat de gestul facut de un agent de paza. Ulterior, artistul s-a oprit din cantat și a intervenit, dupa ce fanii au fost impinși, explicand ca toata lumea se afla acolo pentru a se distra, și nu pentru a fi tratați in…

- Ana Morodan (38 de ani) a intrat la terapie, dupa ultimele evenimente dramatice din viața ei. In martie anul acesta, vedeta TV a fost prinsa de doua ori la volan sunt influența bauturilor alcoolice și a substanțelor interzise de catre polișiști. Ea a fost reținuta pentru 24 de ore, apoi plasata sub…

- Claudia Patrașcanu a facut publica prima imagine alaturi de noul barbat din viața ei. Cantareața traiește din nou o frumoasa poveste de iubire, dar de aceasta data prefera sa fie mult mai discreta cu viața sa. Vedeta a dat de ințeles ca a fost ceruta de soție, iar noi am obținut in exclusivitate și…

- Dupa o perioada mai grea, soarele a rasarit din nou in viața Claudiei Patrașcanu. Cantareața face declarații emoționante despre iubire, despre fericire și despre faptul ca vrea sa faca din nou pasul cel mare. Artista inca mai crede in dragoste și in recasatorie, dar are in plan sa devina și mama pentru…

- Adriana, fiica cea mica a lui Adrian Minune, a nascut pe data de 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului. Iata ce s-a intamplat cand proaspata mamica a ajuns acasa cu fetița. Declarații in exclusivitate pentru Playtech Știri. Adriana,…

- In urma cu o seara, Bai Minune a fost protagonistul unor scene șocante. Incidentul in care a fost implicat manelistul s-a petrecut pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. Mai exact, acesta a fost surprins de camerele de supraveghere din zona in timp ce a batut și jefuit un tanar, in plina strada. Cantarețul…