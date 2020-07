Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a trecut prim momente dificile, fiind nevoita sa se opereze. Celebra blondina a ajuns pe mainile medicilor din cauza problemelor medicale. Vedeta a povestit in detaliu prin clipele prin care a trecut la inceputul acestui an!

- CARANSEBEȘ – Este declarația primarului Felix Borcean și unul din motivele pentru care Primaria nu a mai sprijinit financiar lucrarile la ambulatoriu in ultimele luni! Nu a fost insa singura cauza pentru care ambulatoriul nu poate funcționa nici acum. Potrivit edilului, intre constructor și Primarie…

- Soțul Oanei Zavoranu se confrunta cu mari probleme de sanatate. Alex Ashraf a declarat, intr-un interviu pentru Antena Stars, faptul ca a fost recent operat. Cum de a ajuns barbatul pe mana medicilor?

- Odata cu intrarea Romaniei in stare de alerta, cetațenii sunt obligați sa poarte maștile de protecție. Oana Roman s-a conformat acestei reguli, insa vedeta se confrunta deja cu cateva probleme!

- Gabriela Cristea a stat in izolare doua luni, timp in care nu a ieșit nici macar la cumparaturi, de acest lucru ocupandu-se doar soțul ei, Tavi Clonda. Insa, zilele trecute cand a mers cu mașina la magazin, vedeta s-a confruntat cu ceva probleme. „Din momentul in care s-a anunțat stare de urgența și…