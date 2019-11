Stiri pe aceeasi tema

- Pe cat e ea de cunoscuta, pe atat e el de... anonim. Ana Morodan a povestit in premiera cu ce se ocupa iubitul ei și de ce prefera sa stea departe de lumea showbizului. Supranumita și "Contesa Digitala", Ana Morodan este in acest moment una dintre cele mai cunoscute personalitați din showbiz, insa,…

- Dupa aproape opt luni de la incidentul grav din Buzau, ies la iveala detalii nestiute. Martorii din apartamentul Valentinei Nica si-au facut curaj abia acum sa povesteasca tot ce au vazut, anunța Spynews.Potrivit acestora, Valentina Nica ar fi consumat destul de mult alcool in seara respectiva.…

- Cele 39 de cadavre au inceput sa fie scoase de autoritați din „camionul morții”. Poliția a facut dezvaluiri tulburatoare despre acest caz. S-a aflat motivul pentru care persoanele decedate au fost descoperite tarziu.

- A fost accidentat de Ana Morodan in emisiunea Asia Express, dar nu se lasa! Oase, castigatorul sezonului doi al celui mai dur reality show al momentului, se intoarce in cea mai tare aventura! Culmea, el simte ca mai poate duce inca un accident! Ce va face in noul sezon Asia Express?

- Ana Morodan nu este un personaj de uitat! Cu toții ne aducem aminte de momentele amuzante care au consacrat-o, la „Asia Express”. Acum vedem și noi cum s-a schimbat Contesa Digitala, dupa participarea in cel mai dur reality show romanesc

- Ana Morodan nu este un personaj de uitat! Cu toții ne aducem aminte de momentele amuzante care au consacrat-o, la „Asia Express". Cum s-a schimbat Contesa Digitala, dupa participarea in cel mai dur reality show romanesc?

- Au trecut cinci luni de la dispariția Luizei Melencu și aproape o luna de la momentul cand au fost facute publice crimele odioase ale lui Gheorghe Dinca. Extrem de afectata de drama pe care o traiește, sora adolescentei a rupt tacerea și a vorbit, pentru prima oara, despre misteriosul caz al surorii…