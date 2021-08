Stiri pe aceeasi tema

- Xonia a trecut prin momente grele, boala care i-a cauzat in trecut umflarea feței recidivand violent. Artista a povestit cum incearca sa iși țina boala sub control, dar și cat de frica ii este sa nu ajunga pe masa de operație.

- Adda a aflat, dupa multe teste, ca sufera de dermografism, o afecțiune dermatologica ce se manifesta in momentul in care consumul de gluten și de histamina este unul peste limitele acceptate. „Țin un regim foarte strict pentru intoleranța la histamica și gluten. Am voie sa mananc foarte puține alimente,…

- Un grav accident s-a produs, vineri seara, in Pitesti, unde un barbat a ramas prins cu capul sub cabina unui cap tractor. Barbatul este in coma de gradul patru. CITESTE SI Șoferița, a scapat controlul volanului și a intrat intr-un parapet de beton, la Bascov “Cu putin timp in urma pompierii s-au deplasat…

- Accident infiorator in apropierea satului Horești din raionul Ialoveni. Un copil a murit, iar alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce un BMW s-a ciocnit cu un Volkswagen T 5.

- Creșterea unui copil nu este un proces ușor, cu atat mai mult atunci cand cel mic este diagnosticat cu o boala genetica cum este hemofilia. Liliana Stingaciu este mama lui Marius Gheorghe, un tanar de 17 ani care a primit diagnosticul de hemofilie atunci cand era de-o șchioapa. Hemofilia este o boala…

- Judetul Maramures a ajuns azi la 20.393 de cazuri confirmate de coronavirus,in ultimele 24 de ore fiind confirmate cinci noi cazuri. In continuare numarul pacientilor din spital se mentine acelasi, 16 la numar. Avem si un pacient internat la Terapie Intensiva, pacientul fiind intubat. Avem 3853 de pacienti…

- Un tanar de 20 de ani a murit si alti doi tineri, prieteni de-ai sai care il insoțeau, au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a prabusit 150 de metri in zona localitatii clujene Muntele Rece. Iata cum s-a intamplat intreaga tragedie!

- Cei patru barbați care au cazut in gol de la etajul noua in timp ce se aflau pe schelele unui bloc in construcție de pe strada Valea Trandafirilor 6/1 sunt in stare grava la spital, dar stabila. Unul dintre ei a fost operat.