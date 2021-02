Românii care stăteau captivi pe aeroportul din Cancun, eliberați

Românii care stăteau captivi pe aeroportul din Cancun, Mexic, au fost eliberați, după intervenția anunțată de ministrul Bogdan Aurescu. ”Astăzi am fost eliberați, după o decizie a unei Instanțe locale (din ce am înțeles de la românii stabiliți in Cancun), dar și la… [citeste mai departe]