Ana Maria Popescu, medaliata cu argint la Cupa Mondiala de spada de la Dubai

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Ana Maria Popescu incheie anul 2021 cu o medalie de argint cucerita in proba individuala la Cupa Mondiala gazduita de Emiratele Arabe Unite, informeaza Federatia Romana de Scrima.

- Sportiva romana Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii, sambata, de Federatia Internationala de Scrima, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria Popescu (ex-Branza)…

- Sportiva romana Ana-Maria Popescu, medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo in aceasta vara, a fost desemnata cea mai buna spadasina a lumii, sambata, de Federatia Internationala de Scrima, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Ana-Maria Popescu (ex-Branza)…

- Concursul de la Cluj contand pentru Cupa Mondiala la gimnastica ritmica a fost dominat de sportiva bulgara Boriana Kalein (vicecampioana europeana si a cincea la JO de la Tokyo). Ea a castigat autoritar atat concursul individual compus, cat si toate finalele pe obiecte. O comportare remarcabila a…

- Scrimera Ana Maria Popescu a declarat ca se va programa pentru a se vaccina cu doza booster si ca este îngrijorata de ceea ce se întâmpla în România si în lume cu pandemia de coronavirus. De asemenea, sportiva a facut unele precizari și în legatura cu viitorul…

- Ciclista britanica Elinor Barker a dezvaluit ca era gravida in momentul in care a cucerit medalia de argint in proba de urmarire pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, informeaza Reuters, citat de agerpres. Barker, in varsta de 27 ani, una dintre componentele formatiei Marii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat, pe Facebook, ca rezultatele auditului financiar și sportiv la federatiile olimpice vor fi folosite in Strategia Nationala pentru Sport. ”Am demarat un audit financiar și sportiv la federațiile sportive naționale olimpice, care va analiza activitatea…

- ​Ciclista italiana Elisa Balsamo a obținut medalia de aur în cursa de fond rezervata senioarelor, disputata sâmbata în cadrul Campionatelor Mondiale de sosea, pe un traseu de 157,7 km între Antwerp si Leuven, în Belgia, cu timpul de 3h53min27sec, transmite DPA.Balsamo,…