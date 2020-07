Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Ana Maria Popescu a castigat pentru a patra oara in cariera Cupa Mondiala la spada, informeaza frscrima.ro, potrivit news.ro.Romanca a terminat prima in clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmata pe podium de brazilianca Nathalie Moellhausen (157.000 de puncte) si de chinezoaica…

- Editia 2019 a Cupei Mondiale de fotbal feminin, disputata in Franta, a contribuit cu 284 milioane de euro la Produsul Intern Brut (PIB) al acestei tari, conform unui studiu privind impactul economic al competitiei dat publicitatii de Federatia Franceza de fotbal (FFF), informeaza agentia EFE.…

- Un britanic, fan al echipei Nottingham Forest, a facut o saritura in raul din zona de fericire ca favoriții lui au caștigat cu 1-0 confruntarea cu rivalii de la Derby Country. El nu a avut habar, insa, ca in prelungiri adversarii au reușit sa inscrie, iar partida s-a terminat la egalitate 1-1. Vestea…

- You’ll Never Walk Alone! Asta se aude pe Anfield, stadionul celor de la Liverpool, deși, desigur, pe stadion nu mai canta nimeni. Asta se aude și pe fundalul clipului postat aseara de Liverpool, clip care arata cum au dominat campionatul in Anglia și cum au reșit sa obțina titlul dupa 30 de ani. Clipul…

- Distanțarea sociala a facut ca anul acesta niciunul dintre membrii juriului sa nu fie la aceeași masa. Astfel, Andi Moisescu, Mihai Petre, Andra și Florin Calinescu au jurizat numerele finaliștilor, adica a celor care au primit Golden Buzz in preselecții, din propriile lor case. De asemenea, și concurenții…

- Amina Abu Shanab, eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic International de Informatica din Bucuresti, a castigat locul intai la Olimpiada Europeana de Matematica pentru Fete (EGMO 2020), eveniment ce urma sa fie gazduit de localitatea olandeza Egmond aan Zee, insa s-a desfasurat in mediul virtual din…

- Pilotul francez Simon Pagenaud a castigat cea de-a patra etapa din IndyCar iRacing Challenge, competitia virtuala la care participa, din fata propriilor console, pilotii angrenati in campionatul nord-american de automobilism IndyCar, suspendat in acest moment din cauza pandemiei de coronavirus. La capatul…