Ana Maria Pătru, fosta șefă AEP, audiată în dosarul Siveco Fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, va fi audiata la Tribunalul București vineri, 31 martie, ora 12.00, la Tribunalul București. este judecata pentru trafic de influența in legatura cu rezolvarea problemelor firmei Siveco, patronata de Irina Socol, careia i-ar fi pretins suma de 1 milion de euro, din care procurorii DNA spun ca ar fi primit 600.000, in 3 tranșe. Dupa audierea Anei Maria Patru, instanța ar putea inchide cercetarea judecatoreasca, acordand avocaților și procurorului cuvantul pe fond. Denunțatoarea Anei Maria Patru din acest dosar este chiar Irina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florica Preda, fosta sefa de la Resurse Umane din cadrul Spitalului Judetean Ploiesti, a fost condamnata pe 9 martie la trei ani de inchisoare cu suspendare, a informat news.ro. Ea a fost trimisa in judecata pentru luare de mita și sume pe care nu le-a putut justifica, echivalentul a aproximativ 70.000…

- Tribunalul București a dispus joi, 23 martie, inceperea judecatii lui Alexandru Cumpanașu, trimis in judecata de DNA Constanța pentru fapte de corupție, a informat Ziua de Constanța. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata in termen de 3 zile.Instanța a respins contestația facuta de Alexandru…

- Procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Cristian Rudolf, lector universitar, doctor, in cadrul Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca – Centrul Universitar Reșița, pentru luare de mita in forma continuata, informeaza DNA, intr-un comunicat . Cadrul universitar…

- Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Bucuresti a precizat, in motivarea arestarii preventive pentru 30 de zile a medicului Dan Tesloianu, ca arestarea preventiva „se impune in mod evident,(...) cu necesitate". In documentul consultat de „Ziarul de Iasi" apar noi detalii din ancheta,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de... The post O fosta angajata a Primariei Arad, reținuta de DNA pentru trafic de influența. Lua bani in schimbul „relațiilor”…

- Alex Pițurca ar putea sa fie arestat preventiv pentru 30 de zile, conform cererii facute de procurorii DNA la Tribunalul București. Aceeași propunere il vizeaza și Gabriel Țuțu, directorul Romarm. Instanța urmeaza sa ia decizia, dupa cererea facuta de procurori.

- Procurorii DNA Constanta contesta decizia prin care fosta conducere a Centralei Nuclearoelectrice CNE de la Cernavoda a fost achitata in prima instanta Contestatia DNA este judecata de Curtea de Apel Constanta. Noul termen a fost stabilit pentru data de 30 martie 2023. Oricare va fi decizia Curtii de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a unui inculpat, presedinte al unui partid politic, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta. Cel in cauza…