- Viața e complicata. Cand crezi ca e simplu, de fiecare data, cineva se gasește s-o complice rau. Bunaoara, politicienii de carton pe care ii tot avem, de ceva timp, prin fruntea țarii. Cu gandul departe de nevoile plebei, barbații agațați cu disperare de fraiele Romaniei, acompaniați de cate o muierușca…

- Dupa aperitivul de data trecuta, ma așez puțin la masa ospațului bogat din paginile romanului lui Dan Perșa, „Bestiarro”, ca sa ciugulesc niscaiva bunatațuri. Poate va fac pofta ! Și pentru ca traim in plina criza sau farsa politica, numiți-o cum vreți, voi extrage cateva ascuțite observații despre…

- Suntem, prin Evanghelia acestei zile, inaintea unui text scripturistic cu totul viu. Cum Viu ne este Domnul, Care Se lasa cuprins de cuvintele medicului sfant narator, Luca (8,41-56). Și cum vie ni se cere a fi așezarea interioara, dar și purtarea, in ințelegerea faptului ca doar cautand Viața, putem…

- Niciodata nu poți fi sigur de ce ți se poate intampla in viața. De cele mai multe ori, poveștile fascinante de viața aduc admirație sau dau idei. O astfel de poveste este cea a bacauancei Diana Avram, creatoarea Laboratorului de Culoare, acolo unde sute de doamne și domnișoare iși completeaza fericirea…

- Dintre toate temerile care profund freamata ființa umana in ultima vreme, frica de moarte pare a fi cea mai infricoșatoare. Au intrat din plin, in viața noastra, durerile apocaliptice și adiacentele lor: boala, neincrederea, rautatea, minciuna, neputința de a iubi și de a fi iubit. Știri mistuite de…

- Holurile par a fi unele dintr-un liceu de filologie-istorie sau chiar de arta datorita unor adevarate expozitii ce evoca traditii si evenimente bacauane. Insa in clase, laboratoare si ateliere tehnica si tehnologia sunt la ele acasa. Si nici nu se poate altfel intr-o scoala unde viitorii specialisti…

- Studiu național: Motivația și comportamentul generației Z, in 2021. Reprezentanții generației Z susțin ca fac achiziții echilibrate, in egala masura in online și offline, in vreme ce mai mult de jumatate dintre tineri (51%) și-au propus sa economiseasca și sa caștige mai mulți bani (48%), in 2021, comparativ…

- 13 Decembrie 1937 – 16 Septembrie 2021 Și-a luat ramas bun de la viața și a plecat sa se intalneasca cu veșnicia. Mare iubitor al filosofiei existențiale, a știut tot timpul ca viața nu este altceva decat o alergare spre moarte. Dar și ca moare doar timpul, pentru ca omul va trai in continuare. Convingeri…