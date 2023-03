Ana Maria Morodan a fost prinsa conducand sub influența drogurilor și fara permis de conducere. Ea a fost dusa la brigada rutiera, potrivit unor surse. Influencerița a refuzat sa se supuna testarii. Cel mai probabil va fi dusa la INML sa i se recolteze probe biologie, potrivit unor surse. Ana Morodan este cunoscuta drept „contesa digitala”, blogger și influencer in Romania. Morodan s-a nascut in Arad, pe data de 19 ianuarie 1985. La varsta de 38 de ani, vedeta și-a construit un nume puternic in mediul online. The post Ana Maria Morodan, drogata la volan. Nu avea nici permis appeared first on…