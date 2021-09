Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Bruma, in varsta de 43 de ani și Mircea Badea, in varsta de 47 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 20 de ani. Cei doi au impreuna un baiețel de 7 ani, insa pana acum, cei doi nu au decis sa faca pasul cel mare. Cu toate astea, aceștia formeaza unul dintre cele mai frumoase și discrete…

- Ana Maria Mocanu este vedeta care a invațat foarte mult din decepțiile pe care le-a avut in dragoste! Astazi, s-a ridicat mai puternica ca oricand și a dat uitarii toate clipele grele prin care a trecut, fiind pregatita de un nou inceput. De data aceasta insa, totul este schimbat. Fosta prezentatoare…

- Pe Lora și Ionuț Ghenu ii unește o frumoasa poveste de dragoste, insa, deși sunt impreuna de 5 ani, cei doi indragostiți marturisesc ca sentimentele de iubire sunt la fel ca la inceput, insa un mic detaliu trezește suspiciuni in randul fanilor. Pentru a nu lasa loc de interpretare, Lora a vorbit in…

- Diana Enache are 25 de ani, este fiica lui Adrian Enache și pentru prima oara, tanara a vorbit despre relația cu artistul, care a divorțat de mama Dianei, in urma cu ceva ani. „Suntem foarte apropiați, este fratele meu mai mare, este tata, vorbesc totul cu el, suntem transparenți și ne-a ajutat mereu…

- Mai ales dupa ce a caștigat marea finala de la concursul de talente XFactor, Adrian Petrache a devenit unul dintre cei mai indragiți tineri de la noi din șara, datorita talentului și charismei sale care ar cuceri pe oricine. Pentru ca numele sau a fost și inca este des asociat cu cel al unchiului sau,…

- Alina Radi continua șirul declarațiilor cu privire la relația lui Nick Radoi cu Madalia Apostol și face dezvaluiri despre legatura actuala dintre ea și afacerist. Artista a intrat in direct la Antena Stars și a facut mai multe clarificari in ceea ce privește conflictul in care se afla cu actuala iubita…

- De cand s-a afișat cu Alex Bodi, despre Bianca Iordache s-a spus ca ar fi avut o legatura și cu Gabi Badalau, inca soțul Claudiei Patrașcanu. Șatena a marturisit la Antena Stars care e adevarul despre ultimele zvonuri aparute.