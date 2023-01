Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a vorbit despre relația cu Gabi Badalau, dar și cat de mult se implica afaceristul in creșterea celor doi copii. Artista a marturisit ca fostul soț platește o suma infima micuților.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ema Uta a vorbit despre casatorie și copil. Make-up artistul a marturisit ca nu se vede imbracata in rochie de mireasa, ci are o cu totul alta viziune asupra mariajului.

- Bat clopote de nunta pentru Iasmina Halas! Blondina a avut parte de un moment plin de emoții, asta pentru ca a fost ceruta in casatorie de fostul ei iubit. Cei doi au trecut de-a lungul timpului prin situații tensionate, insa au reușit sa treaca prin situațiile dificile și formeaza din nou un cuplu.

- Mihaela Cernea a facut mari realizari pe plan profesional dupa divorțul de Costin Craioveanu. Artista se ocupa de afaceri, astfel ca ea și-a deschis doua cluburi și are deschisa și o sala de fitness. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantareața a vorbit despre aceste realizari mari. Iata ce marturisiri…

- Bianca Dragușanu traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar diva din showbiz-ul romanesc a oferit primul interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre nunta cu Gabi Badalau, dar și cele mai importante detalii din relația de cuplu. Iata ce a marturisit blondina!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Rona Hartner a marturisit ca fostul soț inca o cauta, dupa aproape doi ani de la separare. Actrița este terorizata de fostul ei partner. Ce a dezvaluit cu privire la fosta casnicie.

- Ionuț Galani este unul dintre artiștii care au facut celebra Romania și peste hotare, dupa ce a cantat la multe petreceri, melodii care au rasunat in toate colțurile Europei. Acum, a venit la Antena Stars sa marturiseasca care sunt lucrurile care i-au purtat noroc in cariera, dar și faptul ca este mandru…

- Fuego se bucura acum de un succes colosal pe plan profesional, insa nu i-a fost deloc ușor sa atinga performanțele sale pe plan muzical. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cat de dificil i-a fost la inceput de drum, dar și cine i-a fost alaturi in toata aceasta perioada.