- Ana Maria Mocanu nu este pentru prima data cand trece pragul medicului estetician, iar acum și-a anunțat fanii ca mai recurge la doua intervenții la nivelul feței. Iata despre ce este vorba, dar și care este cea de-a treia schimbare la care va apela in curand diva.

- Dupa ce și-a luat fanii prin surprindere anunțand ca este insarcinata in luna a cincea, acum Elly Șonea vine cu o alta surpriza. Fosta concurenta de la MPFM și-a uimit fanii cu o noua schimbare de look. Iata cum arata acum soția lui Cristian Șonea.

- Ana Maria Mocanu a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus și, inițial, a crezut ca va avea parte de o forma ușoara a bolii. Zilele au trecut, iar atunci cand a ajuns la a 10-a zi de dupa infectare a avut parte de clipe de coșmar. Iata cu ce simptome s-a confruntat fosta asistenta TV și cum se simte…

- Cosmina, fosta concurenta a sezonului 3 Mireasa, a surprins pe toata lumea cu o schimbare de look radicala. Tanara nu mai arata deloc așa cum telespectatorii au cunoscut-o in urma cu cateva luni.

- Ana Maria Mocanu nu are o relație momentan sau cel puțin nu s-a afișat cu niciun barbat in ultima perioada, insa ea are planuri mari de viitor. Intrebata pe rețele de socializare cum se vede in doar cațiva ani, fosta asistenta TV a spus ca vrea sa fie mama.

- Ana Maria Mocanu este vedeta care a invațat foarte mult din decepțiile pe care le-a avut in dragoste! Astazi, s-a ridicat mai puternica ca oricand și a dat uitarii toate clipele grele prin care a trecut, fiind pregatita de un nou inceput. De data aceasta insa, totul este schimbat. Fosta prezentatoare…

- Flavia Mihașan, fosta asistenta TV la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, traverseaza o perioada extrem de frumoasa din viața ei. A devenit mama din nou și este extrem de fericita și implinita alaturi de un barbat care o respecta și ințelege. Pentru rolul de mama, vedeta dezvaluie ca a renunțat la…

- Flavia Mihașan este inplinita pe toate planurile, dar mai ales atunci cand vine vorba de familie se declara fericita și implinita. Fosta asistenta TV se mandrește pe cat se poate de tare cu fiul sau cel mare, astfel ca recent a marturisit și ce pasiuni are Carol la varsta de doar doi ani.