Stiri pe aceeasi tema

- Un bunic din Alba și-a uitat borseta cu 20.000 de lei in tren, la Cluj. Cine a gasit-o și cum au reacționat oamenii legii Un polițist și un jandarm din Cluj-Napoca au restituit o borseta cu acte și 20.000 de lei unui batran din Alba care o uitase intr-un tren. Echipajul mixt a primit informația de la…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele PSD Marcel Ciolacu au fost intampinați marți, la Iași, cu huiduieli din partea simpatizanților liderului AUR, George Simion, care organizeaza un marș de Ziua Micii Uniri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Calatoria ofera invațare. Mai mult, ai tendința de a intalni persoane de la care poți sa te inspiri. Oamenii cu experiența sunt cei mai in masura sa impartașeasca sfaturi despre o viața indelungata.

- Astfel, metroul va putea fi folosit de calatori la fel ca in timpul zilelor de weekend și a sarbatorilor legale.Asta inseamna ca, pe 31 decembrie, 1 și 2 ianuarie 2023, circulația trenurilor se va desfașura in intervalul orar 5:00 – 23:30.De asemenea, angajații Metrorex atrag atenția ca timpul de așteptare…

- Locuitorii din Balți vor achita 5 lei pentru o calatorie cu troleibuzul, cu 2 lei mai mult decat in prezent. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi, in cadrul ședinței Consiliului Municipal Balți.Potrivit nordnews.

- O noua ”mișcare” controversata a lui Elon Musk. Magnatul a dotat sediul Twitter cu paturi, pentru angajatii care vor sa munceasca mai mult și raman la sediu pana tarziu in noapte. Presa internaționala scrie ca, dupa ce a concediat o mulțime de persoane, miliardarul a decis ca mai multe birouri din sediul…

- ”Pe 19 noiembrie 1979, primul tren de metrou a intrat in circulatie cu calatori, pe primul tronson al Magistralei I. Tronsonul avea 6 statii (Semanatoarea, Grozavesti, Eroilor, Izvor, Piata Unirii, Timpuri Noi) si un depou. Astazi, lungimea retelei de metrou a municipiului Bucuresti se intinde pe 78…

- Tudor Chirila, acuzat ca a ras de oamenii saraci la Vocea Romaniei: „Vi i-ați luat de la același second hand?”. Cum au reactionat internautii la cele spuse de artist chiar in timpul emisiunii de la PRO TV, vedeți un pic mai jos. A ras Tudor Chirila de oamenii saraci in timpul Vocea Romaniei? Care sunt…