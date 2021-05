Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sezon din Next Star, noi surprize pentru telespectori! Loredana Groza, Dorina Popa și Ștefan Banica Jr sunt jurații acestui sezon, pregatiți sa intampine noile talente. Superba artista a avut o apariție de-a dreptul spectaculoasa pe scena concursului de la Antena 1. Jurata a stralucit intr-o…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- Presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor, Iulian Bulai, a devenit ținta ironiilor dupa ce pe internet a inceput sa circule o fotografie in care deputatul USR PLUS apare la bustul gol calare pe un cal. Fotografia a fost scoasa de la naftalina de pe blogul sau personal. Imaginea cu presedintele…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana,...

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, dedicata pieselor de top, aduce in fata telespectatorilor o serie de personaje spectaculoase, dar si invitati pe masura tematicii. Jurata X Factor si Next Star, Loredana, si taraful Caliu vor face show sambata aceasta, de la 20:00, pe scena transforming show-ului…

- Loredana Groza i-a adus cel mai frumos omagiu regretatei artistei Cornelia Catanga, care a murit vineri dimineața, in urma unui stop cardio-respirator la Spitalul Universitar din București. Ce dedicație impresionanta i-a facut jurata de la Next Star reginei muzicii lautarești. Loredana Groza, cel mai…

- Grupul de fete U Stix Generation a venit pe scena Romanii au Talent ca sa-și arate talentul și a facut-o intr-un stil mare, parasind scena cu patru de DA. Florin Calinescu a ”jignit” o concurenta de la Romanii au Talent De altfel, fetele au venit cu gandul la marele premiu, convinse fiind ca vor ajunge…