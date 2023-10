Stiri pe aceeasi tema

- Ema Oprișan a impartașit cu fanii de pe rețelele de socializare o poveste emoționanta despre fetița ei. Fosta concurenta de la Insula Iubirii a dezvaluit cum a ales numele fetiței sale, Luna, pe care a nascut-o in urma cu cateva luni.

- Ana Maria Mariuța este foarte activa pe rețelele de socializare, iar ea posteaza destul de des. Recent, fosta concurenta de la Insula Iubirii a facut publica o imagine in care se afla alaturi de tatal ei. Iata cum arata parintele acesteia!

- Claudia Florescu este foarte activa pe rețelele de socializare de cand s-a terminat Insula Iubirii, iar ea posteaza destul de des și le arata fanilor ei diverse momente din viața sa. Recent, fosta concurenta de la Insula Iubirii le-a aratat internauților ce a gasit pe mașina ei. Antrenoarea de fitness…

- In urma cu cateva zile, Ema Oprișan a postat mai multe imagini pe Instagram in timp ce se afla la salonul de infrumusețare, spunand ca este nerabdatoare pentru ca iși face o schimbare de look. De curand, fosta concurenta de la Insula Iubirii a distribuit un videoclip și cu rezultatul, spunand ca este…

- Inca un bebeluș in familia Insula Iubirii! O fosta concurenta a devenit mama pentru a doua oara și a postat primele imagini cu bebelușul, care a venit pe lume in urma cu cateva saptamani. Ea și partenerul radiaza de fericire.

- Este o zi importanta pentru Teodora Marcu de la Insula Iubirii, asta pentru ca fosta concurenta și-a sarbatorit ziua de naștere. Tanara a implinit 21 de ani, așa ca, a postat mai multe imagini cu aceasta ocazie speciala.

- Ana Maria Mariuța și Marius Budin au venit la Insula Iubirii sa iși testeze relația și se pare ca, pana in acest moment, niciunul dintre ei nu a fost „ispitit”, cu mici excepții in cazul concurentului care s-a apropiat de Roxana Rapaila și Deni Mariș. Fanii cred ca iubita lui Marius Budin este cea care…

- Ana Maria Mariuța a facut o alegere neașteptata in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Iubita lui Marius Budin a uimit pe toata lumea cand și-a exprimat dorința de a merge la urmatoarea intalnire cu Romeo Vasiloni. Iata cum a reacționat Ema Oprișan.