Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Piatra Neamț a sesizat vineri-noapte poliția despre faptul ca o fata, Ana Maria Moldoveanu, de 12 ani, a plecat vineri, 25 octombrie, de la școala, dupa terminarea cursurilor, la ora 13, dar nu a mai ajuns acasa. Fata a fost cautata in Piatra Neamț și in localitațile din jurul municipiului,…

- Un caz șocant s-a inregistrat intr-o școala din Suceava, unde o fetița de doar șapte ani care s-a accidentat intr-o pauza a fost dusa acasa de profesori și lasata in grija fratelui de 12 ani. Aceasta a fost gasita plina de sange de parinți și dusa la spital, unde a fost operata.

- Povestea trista a unei fete de 12 ani face inconjurul internetului. Ana-Maria, o copila din Piatra Neamț, fusese data disparuta. Din fericire, a fost gasita vie și nevatamata, insa concluzia acestei povești nu este atat de fericita pe cat s-ar crede.

- Ziarul Unirea Primaria Aiud: Parinții care urmeaza sa plece la munca in strainatate au obligația sa anunțe Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Primaria Aiud: Parinții care urmeaza sa plece la munca in strainatate au obligația sa anunțe Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Conform Legii…

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta, dupa ce parinții unei copile de 10 ani au reclamat faptul ca minora a disparut. Fetița este cautata acum de zeci de polițiști. „Poliția orașului Popești Leordeni a fost sesizata in mod direct de catre parinții unei minore de 10 ani, cu privire la faptul…

- Politistii din Bacau fac cercetari intr-un dosar de tentativa de lipsire de libertate, dupa ce tatal unei fete a sunat la 112 si a spus ca un barbat ar fi vrut sa ii rapeasca fiica de pe strada. Potrivit IPJ Bacau, tatal unei fete a sesizat politistii, marti seara, ca un barbat a abordat-o pe fiica…

- ■ acesta se adreseaza copiilor ramasi singuri acasa pentru ca parintii au plecat la munca in strainatate Odata cu inceperea unui nou an scolar, Salvati Copiii filiala Neamt redeschide programul de tip Scoala dupa Scoala pentru copiii ramasi singuri acasa, dupa ce parintii au plecat la munca in strainatate.…

- Fetita de opt ani disparuta de acasa vineri seara a fost gasita in viata, sambata, in jurul orei 11.30, fiind reperata de un elicopter al MAI care a survolat zona. La ora transmiterii acestei stiri, copila a fost preluata de o ambulanta si transportata la spital.