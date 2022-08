Stiri pe aceeasi tema

- Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 are 25 de ani și este zodia Scorpion. Concurentul spune ca s-a inscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru ca spera sa-și indeplineasca aici visul de a-și gasi jumatatea perfecta.

- Perneș a fost deranjat de afirmațiile facute de Lucy in privința relației cu Sabrina. Concurentul a avut o reacție total neașteptata in urma intervenției telefonice din partea fostei concurente a sezonului 5 din Mireasa.

- In ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile Iubirii, Sabrina a fost curioasa sa afle cați bani caștiga Perneș, motiv pentru care a intrebat-o pe mama lui. Concurentul a fost deranjat și susține ca a fost singura fata care a pus o astfel de intrebare. Iata ce a marturisit Perneș!

- Oana Roman a ales sa vorbeasca despre relația sa cu Marius Elisei, asta dupa ce in urma cu un an au divorțat, dar s-au impacat ulterior. Vedeta a spus ca in momentul de fața lucrurile sunt destul de delicate in cuplul lor și se pare ca problema e comunicarea. Ce reacție a avut Marius Elisei la auzul…

- Perneș de la Mireasa sezon 5 a consumat mult alcool la petrecerea de sambata. Concurentul s-a suparat pe iubita lui și ar fi aratat un semn obscen la camera. Parinții lui l-au certat și mama tanarului s-a declarat ”dezamagita” de comportamentul lui.

- Yana de la Mireasa sezon 5 a izbucnit in lacrimi dupa ce a fost difuzat un material cu ea și Andrei. Concurentul a reproșat ca renunța ușor la el, dar menționa și ca iubita lui e nesigura cu privire la relația lor.