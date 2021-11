Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu, președintele PNL, a fost ales marti presedinte al Senatului, acesta a obținut 82 voturi „pentru” și 25„ impotriva”. Acesta va prelua funcția vineri, fiind nevoit sa asigure interimatul pentru funcția de premier pana la investirea noului Guvern. Candidatii pentru functia de presedinte al…

- Parlamentarul bacauan PSD Ana-Maria Catauța a fost ales, astazi, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Nascuta in 1985, Ana-Maria Catauța a fost aleasa deputat la alegerile de anul trecut. S-a nascut in comuna Stanișești. A a fost director de relații externe in cadrul Bancii Mondiale, a avut o bogata…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, susține ca vinovați de situația dezastruoasa generata de valul patru al pandemiei de coronavirus sint președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cițu. Parlamentarul a declarat, la Radio Top: „Ceea ce se intimpla acum cu pandemia nu aparea nici in…

- Pledoarie de la tribuna Parlamentului „Ati pus deoparte sute de milioane de euro pentru jupanii din tara si clientii politici din afara, fara sa va pese de nevoile din Moldova, Oltenia sau Dobrogea!” Deputatul PSD Ionel Floroiu a condamnat, printr-o declaratie politica sustinuta in Camera Deputatilor,…

- Cetațenii bacauani, unitațile economice din cartiere și mijloacele de transport in comun au fost in vizorul forțelor de ordine, in cadrul activitatilor de astazi, 02 septembrie a.c. care au avut ca scop prevenirea și limitarea infectarii cu virusul Covid-19. Activitațile preventive au fost organizate…

- Despre clasa politica se spune ca este masura exacta a societații. Daca printre noi avem gunoaie care nu se vor da deoparte de la a face matrapazlacuri de tot felul, numai sa le aduca bani, prosperitate, succes pe toate planurile, la fel și in politichie vor fi asemenea specimene care vor cauta sa traga…

- Așa cum m-am intrebat ce naiba am cautat in Afganistan, intr-un razboi care nu era al nostru, ma tot intreb ce naiba cautam in Ucraina, sa bagam bațul prin gardul Rusiei. Nu e un secret pentru nimeni, ca, sub influența americana, Romania se baga tot mai adanc in sprijinirea Ucrainei, legandu-se la cap…

- “Cu mic, cu mare, ieșim la pedalare!” este deviza sub care se va derula a treia ediție a evenimentului MTB Roman Maraton. Inscrierile au inceput luni, 19 august, și se fac on-line, pe site-ul mtbroman.ro. Datorita numarului mare de persoane care doresc sa ia startul la aceasta competiție – peste 100,…