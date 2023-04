Stiri pe aceeasi tema

- • Sportiva de la Focșani s-a clasat pe locul 9 • Felicitari, Ana și succes in finala de la sol! Ana Maria Barbosu, gimnasta de la Focșani, a incheiat pe locul 9 evoluția de astazi, 14 aprilie, din concursul de individual compus la CampionatulEuropean de senioare de la Antalya. ”Senzațiaromaneasca…

- Gimnastele Ana Barbosu si Amalia Ghigoarta au incheiat, vineri, finala la individual-compus pe locurile 9, respectiv 19, la Campionatul European din Antalya, potrivit news.ro.Gimnastele tricolore au obtinut urmatoarele note: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gimnastul Gabriel Burtanete s-a clasat, joi, pe locul 23, penultimul, in finala la individual-compus, la Campionatul European din Antalya, potrivit news.ro.Gimnastul tricolor a adunat un punctaj total de 76.364, in urma notelor: sol 13.233, inele 13.500, sarituri 11.966, paralele 13.266, bara fixa…

- Ana Maria Barbosu va participa la concursul de la individual compus dupa ce s-a clasat a 9-a in calificari; la barna este prima rezerva iar la paralele a treia rezerva Romania a ocupat locul 5 in concursul pe echipe la Campionatul European de gimnastica artistica de la Antalia, in Turcia, și s-a calificat…

- Echipa nationala de gimnastica feminina a Romaniei a participat la un concurs premergator Campionatelor Europene care vor avea loc in Turcia, in Antalya, in perioada 11-16 aprilie. Concursul s-a desfasurat in Palma de Mallorca, iar Romania, in frunte cu constanteanca Sabrina Voinea, a facut o figura…

- Dintre sportivele din Romania, Ana Maria s-a clasat prima la doua aparate și a doua la un aparat Echipa de gimnastica a Romaniei a participat, in ultima parte a saptamanii trecute, la un concurs de verificare in Spania, la Palma de Mallorca, unde a fost și un stagiu de pregatire impreuna cu gimnastele…

- Romania a castigat doua medalii la Campionatele Europene de grappling, desfasurate in weekend la Bucuresti, inaintea Campionatelor Europene de lupte, care au loc in perioada 13-19 martie la Sala Polivalenta.O medalie de bronz a cucerit Claudiu Andrei Patru la grappling gi, cat. 92 kg, dupa ce l-a invins…

- Intrecerea desfasurata la Targoviste a reunit 240 de sportivi, reprezentanti a 36 de cluburi din Romania. Inotatorii de la Atena Sport Club Constanta, au obtinut rezultate deosebite si la Cupa Rotary Contratimp, editia a doua, prima intrecere la care au participat in noul an. Concursul desfasurat la…