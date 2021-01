Ana Luciana Avramescu: Noua specie de animale scobitoare Romania s-a umplut de o specie de mafioți, de diverse proveniențe și etnii, dar cei mai mulți sunt de-ai noștri. Nu-s decat foarte puțini de import. Cunoașteți baieții imbracați in fake-uri de la Vagabond care stau prin boscheții din Ferentari sau Gheboaia? Cred ca toata lumea a dat macar o data in viața de niște ,,periculoși,, ca aceștia. Mai trist este ca țarile vecine ne caracterizeaza doar prin aceste specimene care se inmulțesc zilnic. Sunt baiețași care pleaca la furat in Franța și care cerșesc in Germania. Se considera proxeneți in devenire. Culmea e ca dealerii de droguri care nu vand… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

