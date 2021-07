Stiri pe aceeasi tema

- Felix lanseaza „Sevraj”, prima sa piesa din cariera muzicala, o poveste despre o iubire atat de puternica incat creeaza dependența. „Uite ce iți fac in inima sevraj iți dau/ O doza sa mai bata inca o data” sunt versurile prin care Felix subliniaza dependența ce se poate naște atunci cand iubești fara…

- Halsey lanseaza albumul „If I Can’t Have Love, I Want Power” . “If I Can’t Have Love, I Want Power” este al patrulea album al lui Halsey și este produs de Trent Reznor și Atticus Ross. Coperta noului proiect a fost facuta publica la The Metropolitan Museum of Art din New York. „Acest album este... View…

- Duo-ul premiat cu multi-platina, Surfaces, a lansat al patrulea lor album, Pacifico. Anticipatul proiect al duo-ului vine dupa succesul inregistrat de single-urile, “Wave of You” , “Next Thing (Loverboy)” , și “So Far Away” . Inregistrat de Forrest Frank și Colin Padalecki intr-un studio, acasa,…

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…

- Ana Kui pregatește lansarea albumului ei de debut, „Ganduri Țesute”, un material sonor care va cuprinde cateva piese „de suflet“, evenimentul de lansare a acestui disc urmand sa se desfașoare in prima zi a lunii iulie. „Am cantat in diferite formule, am colaborat cu artişți valoroşi ca Beck Corlan,…

- Mahmood este un artist care in scurt timp a cucerit un loc printre cei mai importanți artiști ai scenei muzicale, cu o trasatura unica care il deosebește in panorama contemporana. Artistul lanseaza acum albumul “GHETTOLIMPO”. Albumul se deschide catre o lume cu multiple fațete, in care fiecare piesa…

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria…