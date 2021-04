Ana Hotels deschide hotelul Europa din Eforie Nord pe 28 aprilie Hotelul Ana Hotels Europa din Eforie Nord se va deschide incepand cu 28 aprilie, cu ocazia Sarbatorilor de Paște și 1 mai. Cei care au ales sa petreaca Paștele la malul marii, sunt atat turiști tineri sau familiști, dar și cei care au optat pentru pachetele de recuperare și wellness. „Turiștii care au ales sa iși petreaca Paștele la noi provin din toate zonele țarii, dar preponderent sunt din Bucuresti si din zone precum Ploiești, Pitești, Moldova si Sudul țarii”, declara Iuliana Tasie, Director General Ana Hotels Europa Eforie Nord. Anul 2021 se anunța un an mai bun și mai optimist: „vedem o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

