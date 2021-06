Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Ana au trait o poveste de dragoste ca in filme. Cei doi s-au intalnit pur intamplator, la metrou, s-au placut, s-au casatorit si parea ca nimeni si nimic nu va sta in calea iubirii lor. Totul a luat insa sfarsit in 2014! Aceștia au divorțat, dupa ce... The post Cum arata și cu ce se ocupa…

- Ana Maria Mircea aa fost soția lui Alex Velea timp de patru ani, intre 2010 și 2014. Au decis sa divorțeze și la scurt timp, fiecare și-a refacut viața intr-un mod de-a dreptul inedit. In timp ce artistul și-a gasit sufletul pereche in persoana Antoniei, Ana a plecat in Marea Britanie unde a devenit…

- Sa vezi și sa nu... crezi! Antonia și Alex Velea s-au casatorit in secret? Artistul a postat o fotografie emoționanta cu mama copiilor sai, in timp ce ii ținea mana pe fața, iar inelul superb de pe degetul vedetei a sarit imediat in ochii fanilor. Cei din mediul online sunt de parere ca frumoasa cantareața…

- Larisa Dragulescu a facut ieri pasul cel mare și s-a casatorit cu cel care ii este alaturi de mai bine de trei ani. Evenimentul a avut loc in mediul rural, iar alaturi le-au fost familiile și prietenii apropiați. Larisa a atras toate privirile cu ținuta purtata la nunta. Daca pe zi a ales o rochie scurta…

- Ce s-a intamplat cu fosta soție a lui Mihai Neșu? Femeia l-a parasit imediat dupa ce barbatul a fost implicat intr-un teribil accident in Olanda. Cum sunt lucrurile acum pentru fiecare din ei? Vești bune din partea fostului stelist! Ce s-a intamplat cu fosta soție a lui Mihai Neșu? Mihai Neșu a pierdut…

- In luna noiembrie a anului trecut, Andrei Ștefanescu a anunțat divorțul de Antonia, mama baiețelului sau. Cei doi au ramas in relații foarte bune iar acum, la cateva luni de la desparțire, fosta soție a prezentatorului TV a paricipat la „Chefi la cuțite”, unde a facut declarații neașteptate despre relația…

- Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, a venit in ediția 16 a emisiunii Chefi la cuțite pentru a gati unul din preparatele ei favorite, dar și pentru a dezvalui mai multe despre relația cu fostul soț.

- Misha a ajuns pe mainile medicilor! Fire deschisa, frumoasa cantareața nu a stat pe ganduri și le-a dezvaluit admiratorilor de pe rețelele de socializare motivul pentru care a apelat la ajutorul doctorilor. Iata ce s-a intamplat cu fosta soție a lui Connect-R!