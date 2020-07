Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca depus o plangere penala impotriva primarului Robert Negoita, in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, acuzand ca a fost pusa in functiune fara niciun aviz si fara niciun acord de mediu.

- Candidatii Aliantei USR PLUS la Primariile Sectoarelor 3 si 5, Ana Ciceala si Alexandru Dimitriu, ii acuza pe primarul general, Gabriela Firea, si pe edilii Sectoarelor 3 si 5, Robert Negoita si Daniel Florea, de obstructionarea dreptului lor de a se adresa cetatenilor, afirmand ca panourile lor…

Voicu Ion Valentin, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, susține ca obiectivul sau principal este sa schimbe Sectorul prin investiții. „Vom…

- Investițiile in unitațile de invațamant și educația tinerilor sunt obiective prioritare pentru mine, in calitate de candidat la funcția de primar al Sectorului 5 din Capitala, anunța Valentin Ion Voicu, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5. ”Vreau sa subliniez ca, anii trecuți, am fost…

- Stația de sortare a deșeurilor ridicata langa casele oamenilor din Cațelu, județul Ilfov, a adus a doua amenda societații SD3 Salubrizare și Deszapezire S3 SRL, aflata in subordinea primariei lui Robert Negoița. In documentul trimis vecinilor stației, Garda de Mediu recunoaște ca, pe langa stația de…

- Bașicat ca a mai luat o amenda Basicat ca a mai luat inca o amenda de la Garda de Mediu pentru modul ilegal in care a procedat la toaletarea copacilor din municipiul Hunedoara, primarul Boboutanu a declarat in spațiul public, victimizandu-se din nou așa cum ne-a obișnuit „ca are mainile legate”.…

- Spitalul Clinic de Urgența „Bagdasar-Arseni” din Capitala va avea, din vara, o noua Unitate de Primiri Urgențe, care va fi construita in curtea unitații medicale. Investiția, in valoare de 3, 5 milioane de euro, aparține bugetul local, respectiv Primariei sectorului 4, anunța MEDIAFAX.Potrivit…