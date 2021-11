Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Britney Spears a fost vineri eliberata de sub tutela sub care se afla de 13 ani, conform news.ro. Judecatoarea Brenda Penny din Los Angeles a pus capat tutelei care a controlat mai multe aspecte ale vietii ei, iar hotararea are efect imediat. Niciuna dintre partile implicate…

- Mihai Petre, concurent in sezonul 4 al reality show-ului Asia Express, a reușit sa iși surprinda și sa iși amuze din plin fanii de pe Instagram atunci cand a facut un Story in care a aratat ce i-au facut fetele sale, chiar in timp ce urmarea emisiunea.

- Soția lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu, a marcat o apariție incendiara pe Instagram, la doar o luna dupa ce a nascut. Se pare ca superba mamica și-a revenit complet dupa naștere, intr-un timp record. Sotia lui Dani Otil, aparitie incendiara la o luna dupa ce a nascut Gabriela Prisacariu le-a facut…

- Modelul Lena Perminova se numara printre cele mai cunoscute influencerițe din Rusia. Soția miliardarului Alexander Lebedev și mama a patru copii, Lena se bucura de atenția a peste 2,3 milioane de urmaritori pe Instagram.

- Loredana Groza a surprins cu cele mai recente imagini postate pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani apare pe scena, intr-o ținuta excentrica. E din nou in forma, dupa ce acum o saptamana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Weekendul care tocmai a trecut l-a petrecut la Iași.…