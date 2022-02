Stiri pe aceeasi tema

- 21% dintre participanții la un studiu au declarat ca au calatorit in Romania datorita tichetelor de vacanța oferite de stat. Stațiunile montane și cele de pe litoralul romanesc sunt destinațiile in care turiștii romani au folosit voucherele de vacanța cel mai des. Potrivit unui comunicat al Travelminit.ro,…

- Angajații de la stat ar putea primi vouchere de vacanța și in urmatorii 5 ani, a anunțat ministrul Turismului, Daniel Cadariu. Ordonanța de urgența care prevede aceste bonificații ar urma sa fie adoptata in ședința de guvern de vineri, 17 decembrie.Tichetele de vacanța vor fi de acum pe suport…

- Reintroducerea tichetelor de vacanța poate da turismului romanesc șansa de relansare in 2022. Masura ar fi un bun sprijin pentru domeniul HoReCa, grav afectat de pandemie, dar și pentru romanii cu posibilitați reduse de a se bucura de vacanța.

- Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Voucherele de vacanța pentru bugetari, analizate in ședința de Guvern: Ce valoare vor avea și cum vor fi emise Actul normativ care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii…

- Guvernul a analizat miercuri, in prima lectura, un act normativ care prevede acordarea voucherelor de vacanta pentru angajatii din sectorul bugetar, in cuantum de 1.450 lei, pana la data de 31 decembrie 2026. „Proiectul analizat de Guvern in prima lectura prevede menținerea acordarii voucherelor…

- „Un deziderat al acestui Guvern este reluarea acordarii voucherelor de vacanta si astazi, prin dezbaterea proiectului, facem un pas important pentru a-l duce la indeplinire. Masura s-a dovedit a fi benefica pe durata implementarii ei atat pentru salariati, carora li s-a oferit o noua ocazie sa isi redescopere…

- Social Angajații la stat vor primi din nou vouchere de vacanța decembrie 3, 2021 14:18 Bugetarii vor primi din nou vouchere de vacanța, in perioada 2022 – 2026, conform unui proiect de ordonanța de urgența inițiat de Ministerul Antreprenoriatului și Tursimului. Valoarea unui voucher este de 1450…

- Sistate pentru anul 2021, voucherele de vacanța revin de anul viitor, potrivit programului de guvernare al noului cabinet Nicolae Ciuca. Programul de guvernare al noului cabinet Nicolae Ciuca, susținut de PSD, PNL și UDMR, prevede reintroducerea voucherelor de vacanța. De tichetele de vacanța vor putea…