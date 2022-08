Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, s-a calificat fara emoții, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA) cu 6-0, 6-2,…

- Sheriff Tiraspol a invins-o pe echipa din Bosnia si Hertegovina, HSK Zrinjski Mostar, cu scorul 1-0. Formatia antrenata de specialistul croat Stjepan Tomas s-a calificat in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, se mentioneaza intr-un comunicat de presa al Federatiei Moldovenesti de Fotbal, citat…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a invins-o pe Kirsten Flipkens (36 de ani, locul 190 WTA), scor 7-5, 6-4 in turul 2 de la Wimbledon. Dupa meciul dificil in fața lui Flipkens, Halep va fi favorita clara in turul 3, acolo unde va da de Magdalena Frech (24 de ani, locul 92 WTA) Poloneza se afla…

- Simona Halep a invins-o pe cehoaica Karolina Muchova (25 de ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-2, in primul tur al turneului de la Wimbledon și astfel a debutat cum nu se putea mai bine pe iarba londoneza. Romanca a revenit pe iarba care ii aducea in 2019 cea mai mare satisfacție din cariera. Adversara nu a…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 43 WTA) s-a calificat in turul secund la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe iarba de la All England Club. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-1, pe georgiana…

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA si favorita 26) s-a calificat, luni seara, in turul doi al turneului de Grand Slam de la Wimbledon. Romanca a trecut in runda inaugurala de jucatoarea din Serbia Aleksandra Krunici (107 WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (1). Meciul a durat o ora si 44 de minute. In runda urmatoare,…

- Sorana Cirstea joaca in turul 2 la Roland Garros. Jucatoarea din Targoviște va juca astazi in manșa secunda a turneului de Grand Slam de la Paris. In prima partida, iubita lui Ion Ion Țiriac a trecut de nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA), scor 6-3, 6-3. Sorana Cirstea o va antalni acum pe americanca…