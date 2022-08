Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (nr 75 WTA a castigat turneul BCR Iasi Open dupa ce a invins-o in finala pe unguroaica Panna Udvardy. Jucatoarea romana a caștigat astfel, primul titlu din cariera. Ana Bogdan s-a impus in finala turneului de la Iasi, in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1. In acest sezon, romanca a mai disputant…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a castigat duminica turneul BCR Iasi Open (WTA 125), dupa ce a invins-o in finala, in trei seturi, pe Panna Udvardy, din Ungaria, informeaza Gazeta Sporturilor și Agerpres. Este primul titlu WTA cucerit de Ana Bogdan in cariera.La capatul unui meci care a durat…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de Caroline Garcia (Franta), cu 6-4, 6-1, duminica, in finala turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

- Ana Bogdan va juca prima finala WTA a carierei, urmand sa o intalneasca duminica (de la ora 16:00, LiveScore pe HotNews.ro) pe Caroline Garcia in ultimul act al turneului de la Varșovia. Inaintea acestui meci, sportiva noastra a postat un mesaj pe Instagram.

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 8 ani. Cei doi se ințeleg de minune, iar recent, și-au surprins fanii cu imagini realizate in cea mai recenta vacanța a lor in Franța. Cei doi au multe lucruri in comun, printre care se numara și pasiunea pentru…

- Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) s-a relaxat intr-o vacanța in Grecia, cu familia. Jucatoarea de tenis a publicat mai multe poze din concediu, alaturi de care a scris: „Baterii incarcate :)”. Antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, francez de origine greaca, i-a raspuns printr-un comentariu: „Extrem de…

- Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 31 WTA si favorita 14, a castigat, sambata, turneul de categorie WTA 500 de la Eastbourne, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat turneul de Mare Slem de la Roland Garros, pentru a doua oara in cariera sa, dupa ce a invins-o sambata in finala, cu 6-1, 6-3, pe americanca Corie „Coco” Gauff, informeaza Digi24.ro .