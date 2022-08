Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 108 WTA) a pierdut finala turneului WTA 250 de la Varsovia (Polonia), competitie in care organizatorii au oferit premii in valoare totala de 251.750 de dolari. In ultimul act, romanca a fost invinsa, in doua seturi, scor 4-6, 1-6, de Caroline Garcia (Franta;…

- Ana Bogdan a urcat 33 de locuri in clasamentul WTA, dupa ce a jucat finala la Varsovia. Ea ocupa locul 75, cu 780 de puncte, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ana Bogdan (29 de ani, 108 WTA) se infrunta cu Caroline Garcia (28 de ani, 45 WTA) in finala turneului WTA de la Varșovia. Meciul va incepe la ora 16:00 și va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 2. Sportiva din Romania va juca pentru prima data in cariera cu un trofeu WTA pe masa. ...

- Ana Bogdan este pe val la Varșovia. Tenismena noastra s-a calificat in marea finala dupa ce a invins-o in semifinale pe ucraineanca Kateryna Baindl cu 7-5, 7-5. In ultimul act, "Zeița din Sinaia" va da piept cu franțuzoaica Caroline Garcia. Partida se va disputa astazi, cu incepere de la ora 16.00.

- Ana Bogdan va juca prima finala WTA a carierei, urmand sa o intalneasca duminica (de la ora 16:00, LiveScore pe HotNews.ro) pe Caroline Garcia in ultimul act al turneului de la Varșovia. Inaintea acestui meci, sportiva noastra a postat un mesaj pe Instagram.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (locul 108 WTA) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 250 de la Varsovia. Bogdan a trecut, scor 7-5, 7-5, de Kateryna Baindl (locul 190 WTA), din Ucraina. In finala, romanca va evolua contra sportivei franceze Caroline Garcia, favorita 6 si…

- Ana Bogdan s-a calificat sambata in prima finala WTA a carierei, urmand sa o intalneasca in ultimul act al turneului de la Varșovia pe Caroline Garcia. In varsta de 29 de ani, sportiva noastra va inregistra un salt important in ierarhia mondiala.

- Nascuta la Sinaia, Ana Bogdan (29 de ani) e la o victorie de ceea ce ar fi primul ei titlu WTA din cariera. Romanca poate da lovitura la Iga Swiatek (1 WTA) acasa, dupa ce favorita publicului a fost eliminata, surprinzator, in sferturi.