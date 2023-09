Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan și Jaqueline Cristian au trecut de primul meci la turneul WTA 125 de la Parma. Pentru acest prim succes, romancele si-au asigurat un cec de 1.740 de euro si 15 puncte WTA . Jaqueline Cristian (25 ani, 107 WTA), a cincea favorita, s-a calificat in optimi de finala ale turneului WTA 125 de…

- Sorana Cirstea este jucatoarea din Romania aflata cel mai sus in clasamentul mondial, in timp ce Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au prabușit in ultima ierarhie publicata de WTA.

- Aryna Sabalenka (25 de ani, 2 WTA) a invins-o pe chinezoaica Qinwen Zheng (20 de ani, 23 WTA), scor 6-1, 6-4, și s-a calificat in semifinalele US Open. Bielorusa a egalat o performanța pe care nicio jucatoare n-a mai reușit-o din 2016, de la Serena Williams. In penultim act, Sabalenka va da peste invingatoarea…

- Ana Bogdan si Jaqueline Cristian au fost eliminate duminica din turneul de dublu de la Wimbledon, pierzand in turul al doilea. Intr-un alt meci, perechea formata din Irina Begu si Anhelina Kalinina a abandonat in setul secund, potrivit news.ro.In turul al doilea al turneului de dublu, perechea formata…

- Jucatoarele de tenis Ana Bogdan si Jaqueline Cristian s-au calificat, sambata, in turul doi la dublu, la Wimbledon, al treilea grand slam al anului, transmite News.ro. Citește și: FC Arges, primul test cu Pelici pe banca, intr-un amical cu portile inchise Bogdan si Cristian au trecut in runda inaugurala…

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac echipa la dublu la Wimbledon și s-au calificat sambata in turul al doilea, dupa ce au trecut de americancele Danielle Collins și Alison Riske-Amritraj.

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac echipa la dublu la Wimbledon și s-au calificat sambata in turul al doilea, dupa ce au trecut de americancele Danielle Collins și Alison Riske-Amritraj, scor 6-4, 6-4.

- Jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan și Jaqueline Cristian fac echipa la dublu la Wimbledon și s-au calificat sambata in turul al doilea, dupa ce au trecut de americancele Danielle Collins și Alison Riske-Amritraj, scor 6-4, 6-4.