Stiri pe aceeasi tema

- Ons Jabeur a abandonat, iar Iga Swiatek s-a calificat in finala la Stuttgart.Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur a abandonat sambata in semifinalele turneului Porsche Tennis Grand Prix, de la Stuttgart, iar adversara ei, Iga Swiatek, s-a calificat in finala turneului, informeaza News.ro. Fii la…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 5 mondial, finalist la Indian Wells, s-a calificat in turul trei la Miami Open.Rusul, care a avut bye in runda inaugurala, l-a invins in turul doi, scor 6-1, 6-2, pe spaniolul Roberto Carballes (84 ATP), pe care l-a intrecut pentru prima oara in 2021,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka s-a calificat, luni, in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, dupa o victorie in doua seturi, 6-3, 7-5, in fata rusoaicei Anastasia Pavliucenkova (732 WTA). Fii…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 70 mondial, s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Dubai, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat joi fara joc in semifinalele turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce adversara sa, elvetianca Belinda Bencic (9 WTA, favorita nr. 7) nu s-a mai prezentat…

- Jucatoarea poloneza Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce a trecut lejer in doua seturi, in optimi, 6-0, 6-1, de americanca Danielle Collins…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (4 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-2, 2-6, 7-5, de letona Jelena Ostapenko (14 WTA). Fii…

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari (7 WTA, favorita nr. 5) s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-2, 3-6, 6-3, de chinezoaica Zheng Qinwen (24 WTA). Fii la curent…