- Ana Bogdan. 29 de ani, 108 WTA, s-a calificat sambata, 30 iulie, in finala turneului de la Varșovia, Polonia, dupa victoria din semifinale in fața ucraineanei Kateryna Baindl (28 de ani, 190 WTA), scor 7-5, 7-5, informeaza Gazeta Sporturilor . In finala de duminica, programata la ora 11.00, romanca…

- Irina-Camelia Begu (31 de ani, locul 45 WTA si cap de serie 6) s-a calificat in finala turneului de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis a trecut, sambata noapte, in semifinale, in trei ore si 12 minute, scor 3-6, 6-3, 6-4, de spaniola Sara Sorribes Tormo (locul 41 WTA). Bucureșteanca va evolua in…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (locul 127 mondial) s-a calificat, marti, in turul doi la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Buzarnescu a invins-o, in runda inaugurala, pe nemțoaica Nastasja Schunk (locul 154 mondial), scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute. In turul…