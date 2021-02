Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul doi mondial si a doua favorita, o va infrunta pe australianca Lizette Cabrera in prima runda a turneului Australian Open, care va debuta luni, la Melbourne, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri. In primul tur va fi duelul dintre romancele Patricia Tig (26 ani, 56 WTA) si…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va fi prezenta pe tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, din postura de ''lucky loser'', a anuntat, miercuri, Steaua TV, canalul de televiziune al CSA Steaua Bucuresti. Buzarnescu, sportiva…

- Dayana Yastremska (20 de ani, 29 WTA), suspendata provizoriu pentru dopaj la inceputul anului, poate participa la Australian Open 2021. Romania le are pe tabloul principal al primului turneu de Mare Șlem al anului, care debuteaza pe 8 februarie, pe Simona Halep, Patricia Țig, Irina Begu, Sorana Cirstea…

- Mihaela Buzarnescu (32 de ani, 137 WTA) a ratat ieri accederea pe tabloul principal de la Australian Open, dupa ce a fost invinsa in ultimul tur al calificarilor la Dubai de catre americanca Whitney Osuigwe (18 ani, 161 WTA), scor 6-2, 6-7 (1), 2-6. Romania le are pe tabloul principal al primului turneu…

- Jaqueline Cristian, ultima sportiva din Romania care a evoluat in primul tur al calificarilor, a fost și ea invinsa in minimum de seturi, scor 6-4, 6-4, de candianca Rebecca Marino. Cristian (22 ani, 168 WTA) s-a inclinat in fata Rebeccai Marino (30 ani, 312 WTA) dupa 67 de minute, in care jucatoarea…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Gabriela Talaba au pierdut, duminica, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Bara (25 ani, 119 WTA), cap de serie numarul 10 in preliminarii,…

- Cinci jucatoare romane sunt direct acceptate pe tabloul principal de simplu al Australian Open, primul grand slam al anului 2021, care va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne, potrivit news.ro.Acestea sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Tig, locul 56, Sorana Cirstea, locul 71, Irina…

- Simona Halep (numarul 2 WTA), Patricia Tig (56 WTA), Sorana Cirstea (71 WTA), Irina Begu (78 WTA) si Ana Bogdan (92 WTA) sunt inscrise pe tabloul principal la Australian Open, primul Grand Slam din 2021. ...