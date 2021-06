Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa (35 WTA, favorita nr. 33) va fi adversara romancei Ana Bogdan (102 WTA) in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Badosa a trecut miercuri in doua seturi, 6-2, 6-0, in mai putin de o ora de joc, de…

- Ana Bogdan (28 de ani, 102 WTA) și-a aflat adversara din turul III de la Roland Garros. Jucatoarea din Romania se va duela cu iberica Paula Badosa (23 de ani, 35 WTA). Profitand de retragerea japonezi Naomi Osaka, Ana Bogdan va juca pentru prima oara in cariera in turul III de la Roland Garros. Pentru…

- French Open 2021 merge foarte bine pentru Romania! O avem deja pe Ana Bogdan (102 WTA) in turul III, dupa retragerea lui Naomi Osaka (2 WTA), si putem spera ca alte trei sportive tricolore vor ajunge si ele in aceasta faza.

- Romanca Patricia Țig a fost eliminata, duminica, de la Roland Garros, de nipona Naomi Osaka, fost lider mondial, in prezent ocupanta locul secund WTA. Meciul s-a incheiat in doua seturi cu scorul 6-4, 7-6. Osaka va intalni in manșa a doua o alta romanca, respectiv pe Ana Bogdan, locul 102 WTA. Patricia…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, favorita 2, a devenit adversara romancei Ana Bogdan in turul doi al turneului Roland Garros de la Paris, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe jucatoarea romana Patricia Tig cu 6-4, 7-6 (5), dupa un meci echilibrat. Patricia Tig, care a dat…

- Ana Bogdan, locul 102 WTA, s-a calificat, duminica, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, egalandu-si cea mai buna performanta inregistrata la aceasta competitie, pe care a mai inregistrat-o in 2018 si 2020. Ea a invins-o, in turul I cu scorul de 6-1, 6-3, pe Elisabetta Cocciaretto,…

- Jucatoarea Jaqueline Cristian a acces, miercuri, in turul trei al calificarilor la turneul de grand slam de la Roland Garros. Cristian a invins-o in turul doi pe sportiva egipteana Mayar Sherif, favorita 13, scor 7-5, 5-7, 7-6 (1), in trei ore si trei minute. Urmatoarea adversara a…

- Nicio modificare nu s-a produs, fata de saptamana trecuta, in primele zece pozitii ale clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni si in care Romania are din nou cinci reprezentante in top 100. Australianca Ashleigh Barty conduce detasat, urmata de japoneza…