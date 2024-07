Ana Bogdan, Jaqueline Cristian and Irina Begu qualify for Olympic Games in Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan (31 de ani), Irina Begu (33 de ani) și Jaqueline Cristian (26 de ani) vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris, ele fiind anunțate miercuri de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman. Delegația Romaniei pentru Paris a ajuns la 105 sportivi, Comitetul Olimpic și Sportiv Roman trecandu-le…

- Sorana Cirstea, favorita 28, Irina Begu, Ana Bogdan și Jaqueline Cristian știu cu cine vor juca in primul tur al turneului de Grand Slam parizian, in urma tragerii la sorți efectuate joi. Tragerea la sorți a tablourilor principale de la Roland Garros a decis și adversarele romancelor din primul tur.…

