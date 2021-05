Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, favorita 2, a devenit adversara romancei Ana Bogdan in turul doi al turneului Roland Garros de la Paris, al doilea Grand Slam al anului, dupa ce a eliminat-o pe jucatoarea romana Patricia Tig cu 6-4, 7-6 (5), dupa un meci echilibrat. Patricia Tig, care a dat…

- Ana Bogdan, locul 102 WTA, s-a calificat, duminica, in turul al doilea al turneului de la Roland Garros, egalandu-si cea mai buna performanta inregistrata la aceasta competitie, pe care a mai inregistrat-o in 2018 si 2020. Ea a invins-o, in turul I cu scorul de 6-1, 6-3, pe Elisabetta Cocciaretto,…

- Jucatoarele Patricia Tig si Ana Bogdan vor evolua, duminica, in primul tur al turneului de la Roland Garros, potrivit programului anuntat de organizatori. Patricia Tig, locul 63 mondial, o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, locul 2 mondial si favorita 2. Meciul va fi primul al zilei pe terenul…

- Aventura Irinei Begu s-a încheiat rapid la turneul WTA 1000 de la Dubai, sportiva noastra fiind învinsa, scor 6-3, 7-5, de Garbine Muguruza, în primul tur.Se actualizeaza.Meciul a durat o ora și 37 de minute.Pentru prezenta pe tabloul principal, Begu va primi…

- România are patru reprezentante pe tabloul principal de la Dubai, turneu WTA de categorie 1000. Irina Begu și Ana Bogdan (venite din calificari) și-au aflat, duminica, adversarele din runda inaugurala, cele doua sportive urmând sa aiba parte de meciuri dificile. Astfel, Irina Begu…

- ​România are doua jucatoare acceptate direct pe tabloul principal al tuneului WTA 1000 de la Dubai: Patricia Țig și Sorana Cîrstea. Sâmbata a avut loc tragerea la sorți, iar Țig va da în runda inaugurala peste o fosta campioana de la Roland Garros. Conform tragerii la…