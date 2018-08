Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan, aflata pe locul 78 in clasamentul mondial, a evoluat, marti, in turul intai al turneului WTA de categorie Premier 5 care se disputa la Cincinnati (dotat cu premii totale in valoare de 2.874.299 de dolari), in Statele Unite ale Americii. Sportiva…

- Petre Apostol Dupa ce, in prima parte a saptamanii trecute, s-a oprit in turul secund la turneul WTA de la Washington (Statele Unite ale Americii), intrecere de categorie „International” (premii totale de 250.000 de dolari), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a avansat cinci poziții in clasamentul…

- Petre Apostol Dupa o perioada mai putin reusita, din cauza unei accidentari la cot, suferita la Roland Garros, coborand 21 de pozitii in clasamentul mondial WTA, ajungand pe locul 87 mondial, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan arata semne de revenire. Exemplul cel mai bun in acest sens il reprezinta…

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini spune ca nu are nici o problema cu anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea, o pozitie in total dezacord cu politica oficiala a Uniunii Europene si a Statelor Unite ale Americii pe aceasta tema, scrie digi24.ro.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a afirmat ca are nevoie de o pauza dupa eliminarea de la Wimbledon și ca va reveni direct pe hardul de la Montreal, pe 3 august. Twitter-ul a fost insa impanzit de informația conform careia Simona ar urma sa primeasca un wildcard la a 50-a ediție a "Citi Open", turneul WTA…

- Rusia raspunde Statelor Unite ale Americii cu aceeasi moneda. Ministrul Economiei de la Moscova, Maxim Oreskin, a anuntat ca va impune taxe vamale suplimentare pentru otelul si aluminiul din SUA, drept reactie la o decizie similara a Washingtonului.

- Aproximativ zece primari din Romania, s-au aflat, in perioada 6-20 mai, intr-un schimb de experiența in Statele Unite ale Americii și Canada. Din delegația Asociației Municipiilor din Romania a facut parte și primarul Vasluiului, Vasile Paval, care a avut mai multe intrevederi cu administrațiile din…