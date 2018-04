Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, pe locul 39 WTA. A depașit-o pe Maria Sharapova in clasamentul mondial. Saptamana buna de la Doha a urcat-o pe ”Miki” de pe 43 WTA pe 39 WTA. Asta in timp ce rusoaica Maria Sharapova (30 ani) a cazut de pe locul 41 WTA pe locul 43 WTA, care ”i-a aparținut” romancei. Buzarnescu a…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost eliminata de canadianca Eugenie Bouchard, in doua seturi, 7-5, 7-5, in optimile turneului WTA de la Taipei, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Ana Bogdan, numarul 89 mondial, s-a inclinat in fata jucatoarei aflate pe locul 114 in mondial.…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul unu mondial, a sosit marti la Sankt Petersburg (Rusia), pentru a participa la turneul gazduit de acest oras, aducand cu ea si trofeul cucerit saptamana trecuta la Australian Open.Wozniacki a invins-o sambata, la Melbourne, pe Simona Halep,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se bat pentru primul loc WTA in finala de la Australian Open, iar o alta jucatoare a primit o veste neașteptata. Kristina Mladenovic, cea care a pierdut cu Ana Bogdan in primul tur la Melbourne, va intra in top 10 WTA incepand de luni, urmand s-o depașeasca pe Johanna…

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…

- Simona Halep s-a calificat, sâmbata, în optimile primului Grand Slam al anului, Australian Open, dupa un meci istoric.Halep a înfruntat-o pe americanca Lauren Davis într-un meci maraton, care a durat 3 ore și 45 de minute.Numarrul 1 mondial a pierdut…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de belgianca Elise Mertens cu 6-1, 4-6, 6-3, sambata, in finala turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, un meci perturbat de ploaie in mai multe randuri.