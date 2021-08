Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian, locul 149 WTA, a fost eliminata in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 de la Cluj-Napoca, Winners Open, anunța news.ro. Ea a fost invinsa, miercuri, in turul al doilea, cu scorul de 6-4, 6-3, de Andrea Petkovic (Germania), locul 81 WTA si cap de serie…

- Ana Bogdan, 102 WTA și favorita numarul trei, a pierdut partida din optimile turneului Winners Cup de la Cluj-Napoca în fața sârboaicei Aleksandra Krunic.Krunic (268 WTA) a învins-o pe Ana Bogdan cu un dublu 6-3, într-o ora și 25 de minute de joc. În sferturi,…

- Ana Bogdan (102 WTA și favorita trei) a reușit sa se califice marți în optimile Winners Open, turneu WTA de categorie "250" care se disputa la Cluj-Napoca. Ana trecut, scor 6-2, 6-4, de Panna Udvardy (Ungaria - 173 WTA) venita din calificari, dupa un meci care a durat o ora si…

- Mihaela Buzarnescu (170 WTA) s-a calificat in optimile turneului Winners Cup, singurul turneu de categorie WTA din Romania. Buzarnescu a trecut de Viktoriya Tomova (117 WTA, favorita numarul 7). Romanca a trecut in doua seturi, 6-2, 6-3, de bulgaroaica Tomova. Meciul a durat o ora și 20 de minute. In…

- Organizatorii turneului WTA de la Cluj-Napoca, Winners Open, care va avea loc in perioada 1-8 august, au decis sa ii ofere un wildcard jucatoarei romane de tenis Elena Gabriela Ruse. Anuntul vine dupa ce Ruse a castigat, duminica, turneul Hamburg European Open, obtinand sapte victorii in tot atatea…

- Irina Bara (119 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Budapesta, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-2, de italianca Sarra Erani. Bara s-a impus dupa 2 ore si 37 de minute de joc in fata italiencei care in…