- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost desemnata revelatia lunii aprilie in circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), in ancheta realizata pe site-ul acestuia. Bogdan (25 ani), care a reusit recent sa intre in top 100 WTA, a demonstrat luna trecuta forma buna care a adus-o unde este in prezent,…

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 76 WTA si cap de serie 7, s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de la Bogota, cu premii totale de 250.000 de dolari. Bogdan a trecut in sferturi de sportiva chiliana Daniela Seguel, venita din calificari si locul 191 mondial, scor 6-1, 6-1, dupa 69…

- Ana Bogdan a reusit sa ajunga pana in semifinalele turneului de tenis de la Monterrey, de categorie WTA International. Insa, dupa ce a trecut de speranta americana, Danielle Colins (53) cu 6-2, 6-4, romanca a dat peste principala favorita a turneului, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial. Sportiva…

- Jucatoarea romana Ana Bogdan (85 WTA), cap de serie 6, o va intalni pe mexicanca Victoria Rodriguez, beneficiara unui wild card, in primul tur al turneului de tenis WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii de 226.750 dolari. Garbine Muguruza, nr. 3 mondial, este prima favorita a turneului din Mexic…

- Ana Bogdan, parteneriat cu compania de ceasuri Tag Heuer. Jucatoare de tenis a dat o lovitura de imagine, asociindu-se cu un brand mondial. Aflata in plina ascensiune, Ana Bogdan a devenit o ținta pentru brandurile care vor sa iși asocieze imaginea cu performanța. Astazi, sportiva aflata pe locul 85…

- Petre Apostol Desi nu a jucat la niciun turneu in saptamana trecuta, sportiva prahoveana Ana Bogdan a reusit sa avanseze o pozitie in clasamentul mondial de tenis (WTA). Jucatoarea de 25 de ani din Sinaia a ajuns, astfel, pe locul 85 WTA, stabilindu-si o noua referinta in respectiva ierarhie, in care…

- 2018 a fost pana acum un an memorabil pentru sportiva nascuta la Sinaia. Mai intai, a patruns, in premiera, in Top 100 WTA, iar acum a fost convocata pentru prima data in echipa de Fed Cup a Romaniei.

- Simona Halep nu joaca la Cluj. Cine o va inlocui la Fed Cup Simona Halep a decis sa nu participe la Fed Cup. Motivul il reprezinta accidentarea suferita la Australian Open, iar pentru a nu risca o noua accidentare si o recuperare indelungata, numarul doi mondial va ramane in tribune. Sâmbata,…