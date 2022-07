Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de Caroline Garcia (Franta), cu 6-4, 6-1, duminica, in finala turneului WTA 250 de la Varsovia, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari.

