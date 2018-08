Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 87 mondial, a eliminat-o pe sportiva rusa Ekaterina Makarova, locul 30 WTA si favorita 4, si s-a calificat in turul doi la turneul de la Washington, cu premii de 250.000 de dolari.

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan a inregistrat o coborare de 21 de locuri in clasamentul mondial al Asociatiei profesioniste de tenis feminin (WTA). Dupa ce in luna ianuarie a intrat, in premiera, intre cele mai valoroase 100 de jucatoare ale lumii, sportiva din Sinaia a avut…

- Petre Apostol Ultimul meci al zilei a doua din cadrul turneului WTA BRD Bucharest Open a reprezentat confruntarea dintre jucatoarea prahoveana Ana Bogdan (aflata pe locul 66 in clasamentul mondial, cap de serie nr. 6), semifinalista la editia precedenta, și Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia, locul…

- Petre Apostol Ieri, in primul meci de pe terenul al patrulea de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Slem al anului, singurul care se desfasoara pe iarba, a evoluat jucatoarea prahoveana Ana Bogdan. Situata pe locul 59 in clasamentul WTA, cea mai buna pozitie a sa din cariera pana acum, sportiva…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, vineri, ca nu crede ca va participa la BRD Bucharest Open 2018, turneu WTA International gazduit, de Arenele BNR in perioada 16-22 iulie, informeaza Agerpres. “Am auzit ca toate fetele joaca la turneul international de la Bucuresti, e…

- Sloane Stephens (25 de ani, 10 WTA) e a doua jucatoare calificata in semifinalele turneului de la Roland Garros, dupa o victorie mai mult decat convingatoare, 6-3, 6-1, in sfertul de finala jucat impotriva rusoaicei Daria Kasatkina (21 de ani, 14 WTA). In penultimul act, americanca va sta fata in…

- In premiera absoluta inclusa pe tabloul principal al celui de-al doilea Mare Șlem al anului 2018, cel de Roland Garros, tenismena romanca Ana Bogdan (nr. 65 WTA) – nascuta la Sinaia și locuind in București cu soțul ei, Norris Mageanu, președintele Federației Romane de Automobilism și Karting – va debuta…

- Petre Apostol Dupa ce a fost desemnata Revelația lunii aprilie de catre Asociația profesionista de tenis feminin (WTA), jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan și-a realizat o noua referința in clasamentul mondial de specialitate. Sportiva de 25 de ani din Sinaia a urcat doua poziții in ierarhia WTA,…