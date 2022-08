Ana Bogdan (nr 75 WTA a castigat turneul BCR Iasi Open dupa ce a invins-o in finala pe unguroaica Panna Udvardy. Jucatoarea romana a caștigat astfel, primul titlu din cariera. Ana Bogdan s-a impus in finala turneului de la Iasi, in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1. In acest sezon, romanca a mai disputant o finala, la Varsovia, unde a cedat in fața franțuzoaicei Caroline Garcia. Pentru victoria de la Iasi, Ana Bogdan va primi 15.000 de dolari si 160 de puncte WTA. The post Ana Bogdan a caștigat primul titlu WTA din cariera, chiar in Romania appeared first on Puterea.ro .