- Sportiva romana Ana Bugdan a reusit duminica sa isi adjudece titlul la turneul de tenis WTA 125 de la Iasi, invingand in finala pe maghiara Panna Udvardy. A fost a doua finala consecutiva a romancei, dupa ce saptamana trecuta a pierdut la Varsovia, in ultimul act.

- Ana Bogdan (nr 75 WTA a castigat turneul BCR Iasi Open dupa ce a invins-o in finala pe unguroaica Panna Udvardy. Jucatoarea romana a caștigat astfel, primul titlu din cariera. Ana Bogdan s-a impus in finala turneului de la Iasi, in trei seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1. In acest sezon, romanca a mai disputant…

- Ana Bogdan a servit pentru calificarea in turul al doilea de la Roland Garros, dar Victoria Azarenka (dubla caștigatoare de Grand Slam și fosta lidera WTA) nu a renunțat la lupta și a obținut victoria dupa trei ore de joc. A fost 7-6 (7), 6-7 (1), 2-6 pentru sportiva bielorusa, care s-a impus la capatul…