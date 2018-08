Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritoriala a Georgiei in cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional, precum și angajamentul pentru soluționarea pașnica a conflictului cu Rusia, se arata in declarația Inaltului Reprezentant al UE, la comemorarea…

- Asta va duce la un razboi teribil, a declarat premierul rus intr-un interviu acordat postului de radio Kommersant Fm, si ca nu-i vede necesitatea. Dar NATO are cu totul alta parere aratand tot sprijinul pentru intrarea Georgiei in Pactul Atlantic.

- Consumul și posesia de marijuana au fost complet dezincriminate in Georgia dupa ce Curtea Constituționala a țarii a decis sa elimine orice amenzi ar fi putut primi persoanele asupra carora se gasește drogul, scrie marijuanamoment.net. Persoanele nu pot fi pedepsite pentru posesia de marijuana in Georgia,…

- Reactia Rusiei la decizia Aliantei Atlanticului de Nord de a acorda statutul de membru Ucrainei si Georgiei ar putea fi "extrem de negativa", a declarat presesdintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat postului Fox News, relateaza Mediafax.ro .

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a exprimat sprijinul Romaniei pentru aspiratiile europene si euroatlantice ale Georgiei, in discutiile avute cu consilierul prezidential georgian Tengiz Pkhaladze, in marja participarii la cea de-a doua editie a Black Sea and Balkans Security Forum. Potrivit…

- Romania va continua sa fie un partener de incredere al Georgiei, sustinand parcursul european si euro-atlantic al autoritatilor de la Tbilisi, a subliniat viceprim-ministrul Ana Birchall, cu ocazia unei vizite efectuate in Georgia pentru a participa la ceremoniile dedicate aniversarii centenarului…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) va susține astazi ultimele audieri in dosarul „Georgia vs. Rusia” privind agresiunea rusa din august 2008 impotriva micii republici caucaziene, potrivit anunțului serviciului de presa al CEDO. „Curtea Europeana a Drepturilor Omului va organiza o audiere in…

- Ministrul Justitiei Victoria Iftodi a avut o întrevedere bilaterala cu Ministrul Justitiei al Georgiei, Tea Tsulukiani. Cei doi miniștri au semnat un acord de cooperare pe segmentul justiției și au discutat despre reformele în justiție din cele doua state și alte domenii de interes comun.…